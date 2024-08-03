Минобороны: 75 украинских дронов перехвачены за ночь над регионами России

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 36 БПЛА самолётного типа над Ростовской, восемь — над Курской, девять — над Белгородской, 17 — над Орловской, два — над Рязанской областями, по одному БПЛА — над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем.