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Hades 2 слишком успешна (и это мешает), тизер Assassin’s Creed Shadows, DLC для Lies of P…

Hades 2 слишком успешна (и это мешает), тизер Assassin’s Creed Shadows, DLC для Lies of P…

Первая Hades обновила свой рекорд по онлайну из-за сиквела, The Rogue Prince of Persia перенесли, Assassin’s Creed Shadows покажут уже завтра, Red Dead Redemption могут портировать на ПК, Bethesda зарегистрировала подозрительную торговую марку (IDKFA), DLC для Lies of P стартует до конца 2024-го, юбилейное издание Braid получила 15+ часов ко .

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