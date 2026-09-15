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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Чтобы черти знали, что Россия – не пристанище униженных и оскорбленных». Силкин призвал наказать защитника ЦСКА Рейса «по максимуму» и не платить за пропущенные матчи

Бывший главный тренер « Динамо » Сергей Силкин заявил, что защитник ЦСКА Матеус Рейс должен понести максимальное наказание за поведение в матче с « Рубином » в 8-м туре Альфа-Банк РПЛ (1:1).

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