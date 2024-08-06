ФНС отчиталась о росте налоговых поступлений в бюджет на 31%

За шесть месяцев 2024 года в бюджет поступило почти 27 трлн рублей налоговых доходов, сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на встрече с главой Правительства Михаилом Мишустиным 6 августа.