Александр Коц: Удары по энергетике и поставки российского газа

Удары по энергетике и поставки российского газаFinancial Times (Великобритания). «Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что масштабная атака, тринадцатая за 2024 год, была "преднамеренной", а не случайной.
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