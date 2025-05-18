Кама Аланы бистәсендә ике мең квадрат метр мәйданда шиналар чүплеге тапканнар

Татарстан Экология һәм табигать ресурслары министрлыгының Кама аръягы идарәсе инспекторлары Түбән Кама районының Кама Аланы бистәсендә 1,8 мең квадрат метр мәйданда иске автомобиль покрышкалары чүплеген тапканнар.
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