Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Лавров: РФ ни при каких условиях не согласится на присутствие войск НАТО на Украине

Лавров: РФ ни при каких условиях не согласится на присутствие войск НАТО на Украине

Присутствие войск НАТО на Украине под любым флагом и в любом качестве является угрозой для России, она не примет это ни при каких условиях.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Хорошо бы так и было! Позорного мира нам тоже не нужно! Полная капитуляция укропов!
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21 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Ну какие &quot;умные&quot;, эти западные скоты! &quot;Мы введем &quot;миротворцев&quot; от стран НАТО, но они не будут натовскими войсками&quot;:говорят они. Эти скоты вконец берега попутали и считают то, что Россию населяют индейцы? Ох чует мое сердце, пока они в торец не получат, слова Лаврова вряд ли до них дойдут. Самое главное сейчас для нас и для России, чтобы в Кремле не начали &quot;вилять хвостом&quot;, в этом случае нам точно хана наступит.
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14 час.
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