Лавров: РФ ни при каких условиях не согласится на присутствие войск НАТО на Украине

Хорошо бы так и было! Позорного мира нам тоже не нужно! Полная капитуляция укропов!

ЛК

Любовь Кузьмина

Ну какие "умные", эти западные скоты! "Мы введем "миротворцев" от стран НАТО, но они не будут натовскими войсками":говорят они. Эти скоты вконец берега попутали и считают то, что Россию населяют индейцы? Ох чует мое сердце, пока они в торец не получат, слова Лаврова вряд ли до них дойдут. Самое главное сейчас для нас и для России, чтобы в Кремле не начали "вилять хвостом", в этом случае нам точно хана наступит.