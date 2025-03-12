Присутствие войск НАТО на Украине под любым флагом и в любом качестве является угрозой для России, она не примет это ни при каких условиях.
Лавров: РФ ни при каких условиях не согласится на присутствие войск НАТО на Украине
Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Хорошо бы так и было! Позорного мира нам тоже не нужно! Полная капитуляция укропов!
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21 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Ну какие "умные", эти западные скоты! "Мы введем "миротворцев" от стран НАТО, но они не будут натовскими войсками":говорят они. Эти скоты вконец берега попутали и считают то, что Россию населяют индейцы? Ох чует мое сердце, пока они в торец не получат, слова Лаврова вряд ли до них дойдут. Самое главное сейчас для нас и для России, чтобы в Кремле не начали "вилять хвостом", в этом случае нам точно хана наступит.
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14 час.
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