Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не появлялись вместе на публике более месяца

Известная голливудская пара Бен Аффлек и Дженнифер Лопес оказалась в центре внимания публики после того, как Джей Ло выставила на продажу свой дом, что вызвало волну слухов о возможном расставании с Беном.
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