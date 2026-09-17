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Царьград

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Семь ДТП и 146 штрафов: Смертельная авария с мотоциклистом в центре Москвы

Семь ДТП и 146 штрафов: Смертельная авария с мотоциклистом в центре Москвы

В четверг вечером "Бентли", ставший участником смертельного ДТП с мотоциклистом в центре Москвы, уже имел на своем счету семь аварий и 146 административных штрафов на сумму около 300 тыс.

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