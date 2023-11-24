Кадыров поздравил сына Адама с 16-летием и рассказал о его воспитании

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил своего сына Адама с 16-летием и отметил, что он воплощает в жизнь мечту своего деда – Ахмата-Хаджи Кадырова – воспитывается в соответствии с канонами ислама.
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