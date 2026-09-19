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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ходжа об отказе Олейникова от перехода в «Рубин»: «Если он хочет быть в другой команде – окей. Удачи ему в ЦСКА. Я бы так никогда не поступил»

Полузащитник « Рубина »  Велдин Ходжа высказался о срыве трансфера полузащитника Ивана Олейникова в казанский клуб.

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