Российский посол рассказал о давлении США на турецкие компании

Представители Соединенных Штатов "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с Россией, давление США на компании из Турции противоречит нормам межгосударственного общения, заявил РИА Новости посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
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