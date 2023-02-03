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Кристина Резцова: «Абсолютно не стремлюсь превзойти результаты мамы. Но считаю, что мне еще есть куда расти, к чему стремиться»

Двукратный призер Олимпиады-2022 по биатлону Кристина Резцова рассказала, что не стремится превзойти достижения матери – трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.

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