В России власти запретили 19 пищевых добавок: кто попал в список Ирэн ОрлонскаяС 27 февраля в России вступили в силу новые нормы, запрещающие использование 19 пищевых добавок, в том числе подсластителя стевии.
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