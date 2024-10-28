Эту машину создавали три года. Представлен Rolls-Royce Phantom Goldfinger с золотым слитком, спрятанным в салоне

Компании Rolls-Royce потребовалось три года, чтобы построить этот уникальный Phantom. Он похож на Rolls-Royce Phantom III 1937 года, показанный в фильме о Джеймсе Бонде «Голдфингер», и это, конечно, не случайно.
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