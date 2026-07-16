Экономист Коган: топливный кризис может столкнуть Россию в стагфляцию

Рост цен и падение производства — эксперт предупредил о новой угрозе для российской экономики.Индикатор деловой активности Банка России впервые за долгое время ушёл в отрицательную зону, а темпы падения стали одними из самых быстрых за всю историю наблюдений с 2002 года.