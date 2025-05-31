Политика как он...
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Политика как она есть

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Во Владивостоке разоблачили банду торговцев детьми

Во Владивостоке разоблачили банду торговцев детьми

Во Владивостоке стражи порядка разоблачили банду из восьми врачей, продававших детей иностранцам. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

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