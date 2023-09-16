Эксперт: Россия полностью заблокировала для Украины Черное море

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале объяснил, почему Украина полностью потеряла доступ к Черному морю.
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