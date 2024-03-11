Фильм о Донбассе "Позывной "Пассажир" представили на выставке "Россия"

Фильм, который поможет переосмыслить события в Донбассе, представили накануне на выставке "Россия". Лента под названием "Позывной "Пассажир" перенесёт зрителей в 2015 год и напомнит, как начинался конфликт.
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