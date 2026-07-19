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Пункт-А

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Городская администрация открыла сезон фотоохоты за лучшими кадрами Астрахани

Городская администрация открыла сезон фотоохоты за лучшими кадрами Астрахани

В преддверии 468-летия Астрахани городская администрация запустила 15-й ежегодный фотоконкурс. В этом сезоне проект, ориентированный как на профессионалов, так и на любителей, получил название «Астрахань.

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