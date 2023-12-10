Украинские власти «совсем оборзели», объявив в бывшей советской республике русских некоренной нацией.
Путин: власти Украины «совсем оборзели», объявив русских некоренной нацией
Комментарии
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сергей головкин
в сша звери, в прибалтике вообще вампиры, мусульмане в основном зверьё...да весь мир зверьёв одной россии люди..да?
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9 час.
лина любимцева
Русские, значит, "не коренные", а жЫдо-бандэровцы - коренные?
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7 час.
лл
лина любимцева
При прибалтов и всех остальных сказали ВЫ. И к себе же еще и вопрошаете? ЧТО? "Тихо сам с собою" ведете беседу?...
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7 час.
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