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Путин: власти Украины «совсем оборзели», объявив русских некоренной нацией

Путин: власти Украины «совсем оборзели», объявив русских некоренной нацией

Украинские власти «совсем оборзели», объявив в бывшей советской республике русских некоренной нацией.

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Комментарии
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сергей головкин
в сша звери, в прибалтике вообще вампиры, мусульмане в основном зверьё...да весь мир зверьёв одной россии люди..да?
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9 час.
лина любимцева
Русские, значит, &quot;не коренные&quot;, а жЫдо-бандэровцы - коренные?
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7 час.
лл
лина любимцева
При прибалтов и всех остальных сказали ВЫ. И к себе же еще и вопрошаете? ЧТО? &quot;Тихо сам с собою&quot; ведете беседу?...
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7 час.

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