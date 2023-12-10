Путин: власти Украины «совсем оборзели», объявив русских некоренной нацией

в сша звери, в прибалтике вообще вампиры, мусульмане в основном зверьё...да весь мир зверьёв одной россии люди..да?

лл

лина любимцева

При прибалтов и всех остальных сказали ВЫ. И к себе же еще и вопрошаете? ЧТО? "Тихо сам с собою" ведете беседу?...