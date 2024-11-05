Ветеран ГРУ раскрыл псевдоним попавшего в разработку разведки Столтенберга

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг находился в разработке разведки СССР под псевдонимом Стеклов. Об этом рассказал ветеран ГРУ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров, пишет РИА Новости.
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