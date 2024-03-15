Генерал США: Россия критически превосходит США в размере ледокольного флота

Соединенные Штаты Америки бдительно отслеживают ситуацию в разных секторах российской экономики. В главном оборонном ведомстве США с прискорбием констатировали, что американцы серьезно уступают России в количестве тяжелых ледоколов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии