БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Будет больно: Путин пообещал Трампу «ответку» Украине — Трамп его понял

Будет больно: Путин пообещал Трампу «ответку» Украине — Трамп его понял

Fox News уверяет, что в Вашингтоне крайне недовольны диверсиями Украины Константин Ольшанский На фото: cпецпосланник президента США Кит Келлог (Фото: ZumaTASS) В состоявшемся вечером 4 июня телефонном разговоре Владимира Путина с Дональдом Трампом (позвонил Трамп), президент России, в числе прочих тем, поднял и террористическое нападение на российские аэродромы ВКС, пообещав обязательно ответить.

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