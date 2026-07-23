Суперракета в небе Одессы: бич ярости обрушивается на город Юлия ЧелкановаМинувшей ночью российские военные нанесли ракетные удары по инфраструктуре морских портов Одесса и Южный, поразив резервуары с топливом для ВСУ, погрузочные терминалы и суда у причальных стенок.