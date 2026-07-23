НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

1rre

189 подписчиков

Суперракета в небе Одессы: бич ярости обрушивается на город

Суперракета в небе Одессы: бич ярости обрушивается на город

Суперракета в небе Одессы: бич ярости обрушивается на город Юлия ЧелкановаМинувшей ночью российские военные нанесли ракетные удары по инфраструктуре морских портов Одесса и Южный, поразив резервуары с топливом для ВСУ, погрузочные терминалы и суда у причальных стенок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав Денисов
Ну, наконец-то! Что мешало сделать это 4 года назад?
Ответить
1 м.