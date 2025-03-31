Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Средняя Азия уже вся здесь, ждём ещё одну страну?

Средняя Азия уже вся здесь, ждём ещё одну страну?

Средняя Азия уже вся здесь, ждём ещё одну страну? Журналист Владимир Хомяков отметил, что если наши власти не запретят ваххабизм-салафизм в России как экстремистскую идеологию, то вся эта публика постепенно переберётся с миграционными потоками к нам, в Россию - где "можно".

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