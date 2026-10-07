❤️ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ МОИМ ДРУЗЬЯМ, ПОДРУГАМ, СОСЕДЯМ, КОЛЛЕГАМ ,УЧЕНИКАМ МОЕЙ МАМЫ ЗА СЕРДЕЧНОЕ УЧАСТИЕ, ЗА ПОМОЩЬ, ЗА ВНИМАНИЕ ,ЗА ТЕПЛОТУ, ЗА ПОДДЕРЖКУ В ТАКОЙ ТЯЖЕЛЫЙ МОМЕНТ МОЕЙ ЖИЗНИ.
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