К делу о незаконной эксплуатации ТЦ «Гранд» привлечена администрация Владивостока

Управление градостроительства и администрация Владивостока как уполномоченные органы на выдачу документов на ввод спорного объекта в эксплуатацию привлечены к делу о незаконной деятельности ТЦ «Гранд», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.
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