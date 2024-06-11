К делу о незаконной эксплуатации ТЦ «Гранд» привлечена администрация Владивостока

Управление градостроительства и администрация Владивостока как уполномоченные органы на выдачу документов на ввод спорного объекта в эксплуатацию привлечены к делу о незаконной деятельности ТЦ «Гранд», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.