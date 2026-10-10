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Пронедра

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Названы четыре сценария окончания войны на Украине

Названы четыре сценария окончания войны на Украине

Каждая война рано или поздно упирается в один главный вопрос: чем она должна закончиться? Не просто прекращением огня на несколько дней или месяцев, не очередным раундом переговоров, а таким итогом, который будет признан сторонами как приемлемый и устойчивый.

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