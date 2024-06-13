Найден самый опасный возраст для мужчин: в эти четыре года россияне умирают особенно часто

У этого есть простая причина, с которой можно бороться. В каком возрасте мужчины умирают чаще? Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая на конгрессе «Национальное здравоохранение 2024», рассказал, какой возраст особенно опасен для мужчин.
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