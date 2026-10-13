Информационная война против российской молодежи: инструкция к выживанию

В фокусе внимания Молодежь во все времена представляла интерес для информационных и идеологических диверсий.
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Печально все это, но изменить весьма сложно, ибо у подростка 12-15 (так и хочется написать ныне заразную речевку: двенадцать ТИРЕ пятнадцать!!!) лет САМИ РОДИТЕЛИ в возрасте 32035 годов и они САМИ воспитаны так, что ВСЁ и ВСЯКО отрицают! Посмотрите, на выборы ТАКИХ родителей не загнать и палкой, а те, что приходят - голосуют за кого угодно, только не за тех, кто КОНКРЕТНО решает судьбу страны! И ведь, что страшно, ЭТИ родители практически не желают вникать в состояние дел и внимать рассудку! У них как раз "в этой стране", "этот режим" и прочая подобная муть! И ЭТИ родители политику президента, премьера (естественно, с КОМАНДОЙ!!!) НЕ приемлют в основном своем большинстве и не только не приемлют, но еще и активно НЕ одобряют! Выборы для них - остановочные, "все равно назначат тех, кого захотят", "все и всё куплено и заранее решено" и далее по списку! Так ОТКУДА мы сможем начать и продолжить воспитание подрастающего поколения, когда ИХ воспитатели воспитаны в таком духе?
"Террорист и экстремист Навальный, когда еще был на свободе, активно будоражил школьников". Верно, он знал, на кого можно будет опереться в будущем. А нынешний министр с челкой а-ля Адольф плевать хотел на школьников, мол сами выплывут
Конечно же важно что "Родителям важно вовремя заметить тревожные сигналы", после прочтения этого сразу начинается - это смотря какие родители, какая семья...
И дальше - "Вот раньше было..." - конечно же правильно, воспитание в школе, а не только "обучение", занятие в спортивных секциях, кружках по интересам.
Если отсутствует "идеологическое воспитание детей и молодёжи" на государственном уровне по "единообразной схеме", значит основной упор на воспитание в семье. Отсюда ответственность родителей за поступки детей до 18 лет "по полной" - ничего другого не придумать.
Тут многие народ взрослый и должны помнить советский фильм, вроде "Вечный зов". Помните, что говорил там жандармский чин насчет борьбы с СССР, что будут действовать через идеологию, молодежь. Вот точно так и действуют, хотя этому фильму уже лет под 50, и при Союзе начали так, и сейчас тем более, а у нас ушами хлопают, Моргенштерна с Клавой Кокой подсовывают народу. Вот и итог, уже последствия начались
Ну, какой-же Навальный террорист и экстремист? Не слишком-ли громко сказано! И вот так во всем: навешивание ярлыков, нелепые обвинения, преувеличение достижений и замалчивание недостатков, лакировка истории.... Такие пропагандистские приемы не только не достигают поставленной цели, но и дают совершенно обратный эффект. Естественно, возникает устойчивое убеждение: официальная пропаганда все врет, а вот подпольные источники - это правда! Так повелось еще со времен СССР. Хотя упомянутые альтернативные источники - это такая же ложь, только с обратным знаком.