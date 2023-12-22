Пленный боец ВСУ Станислав Гринченко заявил, что хочет получить гражданство РФ

Боец ВСУ, Станислав Гринченко, который вместе с другими сослуживцами сдался в плен на запорожском направлении, заявил о своей готовности получить российское гражданство и участвовать в специальной военной операции на стороне России, где сражается его брат.
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