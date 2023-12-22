Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 712 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Николаевич
    Против НАТО? Класс! А фины у нас нонече хто? Неужто доброжелатели?NE: Путин не стер...
  • Александр Сысоев
    Добровинский один из главных защитников антирусских выпадов, раньше был Резник.Добровинский отве...
  • Evgenija Palette
    Еще чего? Это - известное ДОЛОТО... ( без запаха и без цвета...)Коммунисты посове...

Пленный боец ВСУ Станислав Гринченко заявил, что хочет получить гражданство РФ

Пленный боец ВСУ Станислав Гринченко заявил, что хочет получить гражданство РФ

Боец ВСУ, Станислав Гринченко, который вместе с другими сослуживцами сдался в плен на запорожском направлении, заявил о своей готовности получить российское гражданство и участвовать в специальной военной операции на стороне России, где сражается его брат.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх