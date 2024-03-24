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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Алтайские врачи вновь поедут лечить людей в Славяносербский район ЛНР

Алтайские врачи вновь поедут лечить людей в Славяносербский район ЛНР

Первая командировка медиков из Алтайского края прошла продуктивно, напомнил министр здравоохранения Дмитрий Попов Медики из Алтайского края вскоре отправятся в командировку в Луганскую Народную Республику.

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