Алтайские врачи вновь поедут лечить людей в Славяносербский район ЛНР

Первая командировка медиков из Алтайского края прошла продуктивно, напомнил министр здравоохранения Дмитрий Попов Медики из Алтайского края вскоре отправятся в командировку в Луганскую Народную Республику.
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