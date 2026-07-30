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Удары по Wildberries: проснется ли Россия после атак на тыл?

Удары по Wildberries: проснется ли Россия после атак на тыл?

События середины июля 2026 года, когда ударам украинских БПЛА подверглись крупнейшие распределительные хабы российских маркетплейсов в Электростали и Тамбове, наглядно продемонстрировали, что противник перешел к системному воздушному террору против нашей тыловой инфраструктуры, пытаясь через кошельки, дефицит топлива и лишение базового бытового комфорта раскачать российское общество изнутри.

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