Врач Кашух рассказала, почему мужчины худеют быстрее женщин

Все дело в физиологии Мужчины быстрее сбрасывают вес по сравнению с женщинами из-за физиологических особенностей, сказала в интервью РИАМО гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.