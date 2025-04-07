Врач Кашух рассказала, почему мужчины худеют быстрее женщин

Все дело в физиологии Мужчины быстрее сбрасывают вес по сравнению с женщинами из-за физиологических особенностей, сказала в интервью РИАМО гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.
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