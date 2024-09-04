Народный фронт Петербурга передал российским бойцам на Донецком направлении грузопассажирский фургон

Он рассчитан на 25 мест Народный фронт совместно с филиалом ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации», передал защитникам на Донецком направлении грузопассажирский фургон.
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