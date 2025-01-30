Больше половины россиян поддержали повышение штрафов за нарушение ПДД

Среди противников чаще всего встречались мужчины, люди с неоконченным высшим образованием и с не лучшим материальным положением 57% опрошенных россиян поддержали идею повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения.
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