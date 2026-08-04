Логистика на истощение: Харьков, Затока и подвоз ВСУ Карта - @rybarПочти одновременно случились два события, разнесённые на девятьсот километров — как от Москв.
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Логистика на истощение: Харьков, Затока и подвоз ВСУ Карта - @rybarПочти одновременно случились два события, разнесённые на девятьсот километров — как от Москв.
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