Скривила лицо при упоминании Алсу: Анастасия Решетова открещивается от слухов о копировании соперницы

Сегодня состоялась премьера турецкого фильма «Оставь это ветру». Однако за страстями можно было наблюдать уже на красной дорожке.
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