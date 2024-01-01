Следователями устанавливаются обстоятельства происшествия с катером в Таиланде, в результате которого погиб ребенок из России

Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту происшествия в Таиланде с катером, на борту которого находились россияне, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.
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