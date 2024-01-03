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Представлен особый Toyota Land Cruiser 70 в честь 40-летия модели

Представлен особый Toyota Land Cruiser 70 в честь 40-летия модели

В честь 40-летия Land Cruiser 70 компания Toyota представила спецверсию внедорожника. В живую юбилейный вариант покажут на Токийском автосалоне на следующей неделе, ну а сейчас опубликовано первое изображение и технические подробности.

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