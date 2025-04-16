"Ну довёз же!": такси зажало возврат за поездку с мигрантом-извращенцем

РР

Русский Россиянин

Их надо выгонять, инородцев,и закрывать границы, по причине того что они творят, убийства, теракты, износилования, геноцид местного населения, а мы что ?! А депутаты спят, Путин продолжает из пускать, диверсии против своей страны со стороны власти закончатся ?! или ждут когда вспыхнет страна и польется кровью ?! Инородцы теперь требуют каких-то соблюдение их прав, власть боится, в доле, не справляются ?!, пора отправлять в отставку всё это руководство, нам жителям России не нужен бардак по лекалу 90ых. Порядок наводить они не хотят, что творят то ?! Почему конституция к которой присегал президент не соблюдается ?!