Пхеньян отреагировал на совместные военные учения США, Японии и Южной Кореи

Осудило совместные военные учения США, Японии и Южной Кореи, которые прошли в Восточно-Китайском море в конце июня, Министерство иностранных дел Северной Кореи, сообщает 30 июня Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
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