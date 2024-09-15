Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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ЗАКОН ПОДПИСАН

ЗАКОН ПОДПИСАН

Владимир Путин 8 августа подписал закон, согласно которому в случае неисполнения обязанности по первоначальной постановке на воинский учет, новоявленный «тожероссиянин» лишается приобретённого гражданства Российской Федерации.

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Комментарии
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Grandad
Получается по этому Закону, что если в положенный срок не встал на воинский учет - должен быть депортирован. У нас же отлавливают таких и принудительно ставят на учет в военкоматах вместо депортации! Налицо явное изменение сути Закона. Предусмотренное наказание в виде лишения полученного гражданства и депортации должно быть неизбежным и немедленным. Только тогда Закон будет действовать. А нарушители и &quot;интерпретаторы&quot; этого Закона должны быть наказаны.
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6 час.
Игорь Кузнецов
Хорошо что наконец-то приняли такой Закон. Стал гражданином, значит не только все права получил как &quot;россиянин&quot;, но и гражданские обязанности тоже исполнять надо. Это не касается трудовых мигрантов, там всё просто - &quot;вахтовый метод&quot; и ответственность работодателя за своих работников-мигрантов.
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1 час.
Юрий Кувалдин
Да фуфло это всё! Закон не будет работать, каких множество наклепали в последнее время.Очередное обещание выполнить ранее наобещанное.
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56 мин.

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