ЗАКОН ПОДПИСАН

Grandad Получается по этому Закону, что если в положенный срок не встал на воинский учет - должен быть депортирован. У нас же отлавливают таких и принудительно ставят на учет в военкоматах вместо депортации! Налицо явное изменение сути Закона. Предусмотренное наказание в виде лишения полученного гражданства и депортации должно быть неизбежным и немедленным. Только тогда Закон будет действовать. А нарушители и "интерпретаторы" этого Закона должны быть наказаны.

Игорь Кузнецов Хорошо что наконец-то приняли такой Закон. Стал гражданином, значит не только все права получил как "россиянин", но и гражданские обязанности тоже исполнять надо. Это не касается трудовых мигрантов, там всё просто - "вахтовый метод" и ответственность работодателя за своих работников-мигрантов.