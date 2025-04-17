Метаболический синдром увеличивает риск рецидива и смерти при раке груди: исследование

Новое исследование, которое будет представлено на Европейском конгрессе по ожирению (ECO 2025) в Малаге, Испания, с 11 по 14 мая, и опубликованное в журнале «The Journal of Internal Medicine», показало, что у выживших после рака груди наличие метаболического синдрома увеличивает риск рецидива на 69% и риск смерти от рака груди на 83%.