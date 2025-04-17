Medical Insider

79 подписчиков

Свежие комментарии

  • Алекс Кузь
    Деменция - достойный вызов научному потенциалу человека. Решение этой проблемы изменит в человеке все, и пришельцы ин...Деменция: новые д...
  • Алекс Сэм
    Вот только одна проблема - хорошие кинофильмы закончились.Открытие новых го...
  • Старый
    По специальности автор кто? Такие темы чисто врачебные.Роль нестероидных...

Метаболический синдром увеличивает риск рецидива и смерти при раке груди: исследование

Новое исследование, которое будет представлено на Европейском конгрессе по ожирению (ECO 2025) в Малаге, Испания, с 11 по 14 мая, и опубликованное в журнале «The Journal of Internal Medicine», показало, что у выживших после рака груди наличие метаболического синдрома увеличивает риск рецидива на 69% и риск смерти от рака груди на 83%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх