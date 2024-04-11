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Банки Оренбуржья предоставили бизнесу кредитные каникулы по упрощённому варианту

Банки Оренбуржья предоставили бизнесу кредитные каникулы по упрощённому варианту

Банки Оренбургской области предоставляют бизнесу кредитные каникулы по упрощённому варианту. Такое заявление сделал вице-губернатор Оренбургской области, министр экономического развития и инвестиций Игнат Петухов в эфире телеканала «Россия 24».

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