Банки Оренбуржья предоставили бизнесу кредитные каникулы по упрощённому варианту

Банки Оренбургской области предоставляют бизнесу кредитные каникулы по упрощённому варианту. Такое заявление сделал вице-губернатор Оренбургской области, министр экономического развития и инвестиций Игнат Петухов в эфире телеканала «Россия 24».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии