Из астраханской канализации достали неожиданное

Содержимое астраханской канализации не перестает удивлять. Шкурки от арбузов и дыни, памперсы, влажные салфетки, тряпки – все это уже привычные находки для рабочих, которые занимаются устранением засоров.
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