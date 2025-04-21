Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства в Новой Москве

Центральный парк во Внукове будет благоустроен В районах Щербинка, Внуково и Филимонковский планируется создать новые зоны для отдыха и детские площадки, а также провести дополнительные работы по озеленению.
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