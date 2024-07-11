НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

142 подписчика

Лалас о Роналду и Португалии на Евро: «Как благотворительный матч для Криштиану. Ситуацию создал Мартинес, и это нанесло ущерб сборной»

Лалас о Роналду и Португалии на Евро: «Как благотворительный матч для Криштиану. Ситуацию создал Мартинес, и это нанесло ущерб сборной»

«То, что получилось [у Португалии] на этом турнире, было благотворительным матчем, организованным для Роналду, и это даже несправедливо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх