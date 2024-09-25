Польша поставила под сомнение право России быть членом СБ ООН AlexCoderПольша поставила под сомнение право России быть членом СБ ООН AlexCoder Варшава выдвинула Москве резкие обвинения Во время недавнего заседания СБ ООН после выступления российского постпреда Василия Небензя представитель от Польши, глава МИД страны Радослав Сикорский накинулся с гневной тирадой на делегата от России.